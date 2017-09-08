Зидан: не вижу Ла Лигу без «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Зинедин Задан ответил на вопрос, видит ли он Ла Лигу без «Барселоны». Журналисты поинтересовались об этом в свете возможного отделения Каталонии от Испании.
«Я не вижу Ла Лигу без «Барселоны». Как футбольный болельщик я вижу эту команду только здесь. Но сложно рассуждать о том, произойдёт это или нет», — цитирует Зидана Marca.
В начале мая стало известно, что «Барселона» поддержала проведение референдума о политическом будущем Каталонии. Клуб в заявлении не обозначил свою позицию по поводу независимости Каталонии, просто сообщив, что поддерживает кампанию за проведение референдума.
«МЮ» в 1996 году отказался покупать Зидана, чтобы не расстраивать Кантону