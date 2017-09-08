Каррера: я был бы рад Смолову, но он слишком дорог

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему подписывался на «Инстаграм» нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, а затем от него отписался.
«Я подписался на Смолова, как только приехал в Россию. Мне нравится его стиль, манера одеваться. Я подписался не из-за желания его купить. Я был бы рад такому игроку, но понимал, что это невозможно. Когда кто-то начал писать, что Каррера хочет купить Смолова, мне пришлось отписаться. Но поймите: если я захочу купить Смолова, то не буду следить за ним по «Инстаграму»! Я возьму и позвоню ему.
Покупка Смолова – это слишком дорого для «Спартака». Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: «Купите мне Смолова и Неймара впридачу!» Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками", — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»