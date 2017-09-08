ЦСКА назвал состав на матч с «Амкаром»

Чуть более часа осталось до начала матча 9-го тура РФПЛ между «Амкаром» и ЦСКА, который пройдёт на стадионе «Звезда». Москвичи назвали состав на игру.
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Тимур Жамалетдинов.
Запасные: Илья Помазун, Виктор Васин, Георги Миланов, Георгий Щенников, Фёдор Чалов, Бибрас Натхо, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Аарон Оланаре.
Матч «Амкар» — ЦСКА состоится 8 сентября. Начало — в 17:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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