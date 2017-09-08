Каррера: разве я виноват в том, что доктор Лю не принял предложенные условия?

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заверил, что не имеет отношения к уходу из клуба доктора Лю Хуншэна.
«Правда ли, что я уволил бывшего доктора клуба? Нет. Лю состоял в медицинском штабе. Ко мне подходил доктор Вартапетов, мы общались на эту тему. Единственное, что я ему ответил: «Делайте, как считаете правильным. Если Лю нужен не каждый день, а должен приезжать несколько раз в неделю, пожалуйста. Меня больше интересует мой тренерский штаб». Насколько я знаю, Лю не выгнали, а предложили приезжать по необходимости. Предполагаю, что он не принял эти условия. Но разве я виноват, разве его уволил я? Могу отвечать только за свои решения и поступки, что я и делаю. Остальное — не в моей компетенции», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»