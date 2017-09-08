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Эззатоллахи в запасе «Амкара» на матч с ЦСКА

8 сентября 2017, пятница. 16:52 Футбол

Менее часа осталось до матча 9-го тура РФПЛ «Амкар» — ЦСКА. Хозяева определились с составом на игру. Отметим, что у хозяев с в запасе остался полузащитник Саид Эззатоллахи, перешедший в команду из «Ростова».

«Амкар»: Артур Нигматуллин, Александр Милькович, Петар Занев, Сейку Конде, Дмитрий Белоруков, Николай Зайцев, Брайан Идову, Януш Гол, Александр Рязанцев, Павел Комолов, Дарко Бодул.

Запасные: Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт, Михаил Сиваков, Алихан Шаваев, Сергей Баланович, Михаил Гащенков, Иван Мальников, Саид Эззатоллахи, Станислав Прокофьев, Александр Салугин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 17:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ПФК ЦСКА Саид Эззатоллахи
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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