«Спартак» отказался от Канунникова, узнав о возможном судебном разбирательстве

«Спартак» отказался от покупки нападающего «Рубина» Максима Канунникова, когда узнал о возможном судебном разбирательстве. Об этом рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
«Изначально Канунников должен был стоить € 1 млн. Но в контракте был какой-то странный пункт, который повышал цену до € 5 млн, поэтому мы просто оставили эту тему. Канунников мог бы принести пользу в качестве замены Зобнину. Но когда я узнал об этом пункте и возможном судебном разбирательстве, то отказался от сделки», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»
Фото: Championat.com
Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек!
Главный тренер «Спартака» побывал в гостях «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.