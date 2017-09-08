Матч с «Амкаром» станет для Вернблума 200-м в футболке ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум готовится провести 200-й матч в футболке «армейского клуба». Шведский футболист был включён в основной состав на игру 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром», которая состоится 8 сентября.
Понтус Вернблум играет в ЦСКА с 2012 года, куда перешёл из «АЗ Алкмара». Первый матч в составе московского клуба швед провёл 21 февраля с «Реалом» в Лиге чемпионов (1:1) и отметился голом. Всего на счету 31-летнего футболиста 15 голов за ЦСКА, 84 жёлтых и 3 красные карточки.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 17:30 мск.
ЦСКА назвал состав на матч с «Амкаром»