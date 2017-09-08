Билялетдинов: креативная игра Джано может помочь «Спартаку» в матче с «Рубином»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином», который состоится 9 сентября.
«Матч должен быть интересным и напряжённым. Увидим, в каком состоянии предстанут команды после перерыва. Казанский клуб повторит своё излюбленное построение, которое помогло одержать победу в матче с ЦСКА, поэтому красно-белым придётся попотеть, чтобы добиться приемлемого результата.
Не думаю, что Каррера держит в голове последний матч с Бердыевым, который закончился разгромом в пользу рулевого казанцев («Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 3:0. — Прим. «Чемпионата»). Это была другая команда и другой чемпионат, всё уже в прошлом. Если идти вперёд, смотря назад, можно на столб наткнуться, поэтому главный тренер «Спартака» будет думать больше над тем, как вскрывать массированную оборону и противостоять быстрым контратакам. Думаю, что в таком случае «Спартаку» могли бы помочь нестандартная игра Джано, его креативные действия, которые он показал в матче Грузия – Ирландия. В моменте с голом в ворота ирландской сборной он показал хороший приём, хорошее виденье поле, быстро принял решение. Игроки такого типа могут сильно помочь в матчах с такими соперниками, как «Рубин». Конечно, ломать схему ради того, чтобы встроить в неё грузинского футболиста, рискованно, но я говорю про принцип. Такие действия против массированной обороны могут сыграть на руку «Спартаку». Боюсь, одного Промеса будет мало. В общем, жду нестандартных действий от красно-белых.
Что касается предстоящего матча в Лиге чемпионов с «Марибором», то игроки «Спартака» не будут себя беречь перед этой игрой. Конечно, никто не хочет получить травму перед таким турниром. Но в групповом этапе шесть матчей, не сыграешь в первом, сыграешь во втором. Главное для красно-белых — сократить отставание от лидеров. Если говорить о прогнозе на матч, то поставлю на ничью 1:1», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.