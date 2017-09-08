Каррера: селекционеры «Спартака» следили за Рошей ещё до переговоров по Луану

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ставший гостем редакции «Чемпионата», рассказал, что красно-белые следили за полузащитником Педро Рошей ещё до того, как начали вести переговоры с «Гремио» о переходе Луана. Напомним, что в итоге Луан отказался от перехода в «Спартак», а Педро Роша был приобретён на флажке летнего трансферного окна.
«Рошу взяли не потому, что не договорились с Луаном. Селекционеры следили за ним ещё до того, как начали вести переговоры по Луану, но «Гремио» не хотел его продавать. Это молодой забивной нападающий, он недорого нам обошёлся. Думаю, Педро ещё проявит себя. У него есть нужные качества. Это современный форвард, который может сыграть как на флангах, так и в центре, плюс обладает хорошим дриблингом", — заявил итальянский специалист.
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»