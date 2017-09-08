Каррера объяснил, почему не состоялся трансфер Гарая в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему не состоялся переход защитника «Валенсии» Эсекьелся Гарая в стан красно-белых. Аргентинский футболист известен российским любителям футбола по выступлениям за «Зенит».
«Больше всего расстроил несостоявшийся трансфер Гарая. Это игрок, который знаком с российским футболом. Он мог бы приехать в Россию, там не было никаких семейных проблем. Но его стоимость слишком высока для 31-летнего игрока. Мы хотели вложиться в более молодого футболиста», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек!
Главный тренер «Спартака» побывал в гостях «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.