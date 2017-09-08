Зозуля пополнил состав аутсайдера испанской Сегунды

Украинский нападающий Роман Зозуля стал игроком «Альбасете». Клуб, выступающий в Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании) на своём официальном сайте объявил о подписании с 27-летним форвардом контракта на сезон-2017/18.
Предыдущим клубом Зозули был «Бетис», который 1 сентября объявил об уходе нападающего. Зозуля перешёл в «Бетис» в июле прошлого года, а зимой был отдан в аренду «Райо Вальекано». Однако болельщики этого клуба выступили против перехода Зозули из-за его политических взглядов и переход был сорван.
Отметим, что новый клуб украинского футболиста после трёх туров располагается на предпоследней строчке в таблице Сегунды.
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