Юношеская сборная России выиграла Кубок президента Казахстана

Юношеская сборная России, состоящая из игроков 2001 года рождения, одержала победу в международном турнире Кубок президента Казахстана.
В финальном матче турнира российская команда обыграла сверстников из Грузии. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее были российские футболисты (5-4). На своём пути в финал сборная России ранее обыграла сборные Узбекистана (2:0), Казахстана-2 (9:0) и Таджикистана (2:0).
В матче за третье место турнира сборная Казахстана уступила команде Узбекистана со счётом 1:4.