Каррера определил трёх лучших российских игроков не из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал трёх лучших по его мнению российских футболистов не из его команды. Наставник красно-белых выделил игроков ЦСКА защитника Марио Фернандеса и полузащитника Александра Головина, а также форварда «Краснодара» Фёдора Смолова.
«Мне нравятся Марио Фернандес, Головин и Смолов. Я что, виноват, что двое из ЦСКА? Удивлён, кстати, почему Головин до сих пор играет в ЦСКА. Для игрока 1996 года рождения он большой талант. Не рекомендовал ли Головина с Фернандесом «Челси»? Лучше бы я их тогда взял себе! Но ЦСКА не отдаст. Шучу, шучу», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек!
Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.