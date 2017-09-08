Мутко: сборная России будет играть с непосредственными участниками ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года будет играть с участниками мундиаля. Сегодня стало известно, что подопечные Станислава Черчесова сыграют 7 октября на «ВЭБ Арене» в Москве с командой Южной Кореи, а 10 октября — с командой Ирана в Казани. Обе команды обеспечили себе путевку в финальную часть чемпионата мира в России. Ранее главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк заявлял, что его команда может провести товарищеский матч с россиянами в ноябре.
«До чемпионата мира мы не планируем играть с этой командой — будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира. Идут переговоры со многими командами. Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами — всё это очень сложно. Южная Корея и Иран — две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители — интерес к чемпионату мира растёт», — цитирует Мутко ТАСС.