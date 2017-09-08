Экс-голкипер «Бордо» Каррассо подписал контракт с «Галатасараем»

Бывший голкипер «Бордо» Седрик Каррассо продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает официальный сайт турецкого клуба.
35-летний французский футболист подписал соглашение, которое будет рассчитано до конца нынешнего сезона. За сезон в «Галатасарае» Каррассо заработает € 600 тыс., не считая бонусы.
Каррасо перешёл в «Галатасарай» на правах свободного агента. Вратарь с 2009 года выступал в составе «Бордо», а прошлым летом его контракт с французским клубом истёк и не был продлён. В активе Каррассо один матч за сборную Франции.
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