Бывший защитник «Спартака» Маурисио сегодня прибыл на базу красно-белых в Тарасовку, сообщает корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Напомним, что бразильский футболист в прошлом сезоне выступал за «Спартак» на правах аренды и по итогам сезона московский клуб не стал выкупать его трансфер и 28-летний Маурисио вернулся в «Лацио».
Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «Чемпионату» заявил, что вернул бы Маурисио в клуб, если бы сейчас была такая возможность.
В прошлом сезоне Маурисио провёл за «Спартак» 11 матчей, забил один мяч и стал чемпионом России.
Маурисио прибыл в расположение «Спартака»