«Спартак» одержал волевую победу над «Рубином» в молодёжном первенстве

В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Спартак» на своём поле разгромил со счётом 4:1 «Рубин».
Команда из Казани открыла счёт на 31-й минуте, когда точным ударом отметился Михаил Яковлев. Красно-белые сравняли счёт на 54-й минуте — отличился Даниил Лопатин. На 71-й минуте Александр Руденко вывел московскую команду вперёд. Почти сразу же преимущество хозяев закрепил Лопатин, оформивший дубль. Окончательный результат на 90-й минуте установил Борис Цыганков.
В таблице молодёжного чемпионата «Спартак» (12 очков) занимает восьмое место, а «Рубин» (16) — третье.