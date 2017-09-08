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«Спартак» одержал волевую победу над «Рубином» в молодёжном первенстве

8 сентября 2017, пятница. 18:55 Футбол

В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Спартак» на своём поле разгромил со счётом 4:1 «Рубин».

Команда из Казани открыла счёт на 31-й минуте, когда точным ударом отметился Михаил Яковлев. Красно-белые сравняли счёт на 54-й минуте — отличился Даниил Лопатин. На 71-й минуте Александр Руденко вывел московскую команду вперёд. Почти сразу же преимущество хозяев закрепил Лопатин, оформивший дубль. Окончательный результат на 90-й минуте установил Борис Цыганков.

В таблице молодёжного чемпионата «Спартак» (12 очков) занимает восьмое место, а «Рубин» (16) — третье.

Россия - Молодёжное первенство. 9-й тур
08 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
4 : 1
Рубин-мол.
Казань
0:1 – Яковлев – 31, 1:1 – Лопатин – 54, 2:1 – Руденко – 71, 3:1 – Лопатин – 72, 4:1 – Цыганков – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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