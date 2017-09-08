175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Роша: все хотят играть в ЛЧ, да ещё и за такой великий клуб, как «Спартак»

8 сентября 2017, пятница. 18:59 Футбол

Новичок «Спартака» полузащитник Педро Роша рассказал, почему решился перейти в стан красно-белых.

«Я знал, что в России очень холодно, в Бразилии потеплее. Потом узнал, что это очень большая страна. Русские люди очень хорошие и добродушные, и я сам в этом убедился. Меня очень тепло приняли, благодарен за такой радушным приём.

Всегда концентрируюсь на работе. Все мечтают о сборной, и я тоже. Много работаю, чтобы оказаться там и реализовать свою мечту. Буду делать всё от меня возможное, чтобы Тите меня вызвал, но сейчас главное помочь «Спартаку» и доказать своей игрой в московской команде, что я достоин играть в сборной.

Моя позиция – либо в центре, либо на фланге в нападении. Главные достоинства – скорость, дриблинг. Обыгрываю один в один и хорошо открываюсь на флангах.

Почему я перешёл в «Спартак»? Всего по чуть-чуть. Все хотят играть в Лиге чемпионов, да ещё и за такой великий клуб, как «Спартак». Это стало решающим фактором. Все бразильцы нацелены на то, чтобы перейти в Европу и закрепиться здесь.

В Бразилии мы начинаем сезон в январе-феврале и играем весь год. Я сыграл уже почти 40 матчей и нахожусь в хорошей форме. Я готов тренироваться и играть. Завтра сыграю столько, сколько сочтёт нужным тренер», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Педро Роша вряд ли выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Рубином»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Педро Роша
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
18:59 Роша: все хотят играть в ЛЧ, да ещё и за такой великий клуб, как «Спартак»
18:55 «Спартак» одержал волевую победу над «Рубином» в молодёжном первенстве
18:49 Роша: жили с Луаном в одной комнате и постоянно говорили о переходе в «Спартак»
18:45 Маурисио прибыл в расположение «Спартака»
18:37 Каррера: «Рубин» — команда Бердыева. Для «Спартака» это будет тяжёлая игра
18:32 Педро Роша вряд ли выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Рубином»
18:30 Сыграй в футбольном турнире вместе с легендой «Манчестер Юнайтед»
18:29 Видеотрансляция матча КАМАЗ – «Оренбург-2» начнётся в 18:30
18:29 Максимов не заявлен за «Вардар» на Лигу Европы и не сможет сыграть с «Зенитом»
18:18 Экс-голкипер «Бордо» Каррассо подписал контракт с «Галатасараем»
18:14 Мутко: сборная России будет играть с непосредственными участниками ЧМ-2018
17:58 Каррера определил трёх лучших российских игроков не из «Спартака»
17:51 Юношеская сборная России выиграла Кубок президента Казахстана
17:34 Зозуля пополнил состав аутсайдера испанской Сегунды
17:30 Каррера: буду недоволен, если «Спартак» выйдет в плей-офф ЛЧ с плохой игрой
17:23 Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Кубка России
17:23 Каррера рассказал, готов ли в будущем возглавить «Зенит» или ЦСКА
17:20 Каррера объяснил, почему не состоялся трансфер Гарая в «Спартак»
17:16 Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»
17:09 Каррера: селекционеры «Спартака» следили за Рошей ещё до переговоров по Луану
17:02 Билялетдинов: креативная игра Джано может помочь «Спартаку» в матче с «Рубином»
17:01 «Интер» продлил контракт с Перишичем до 2022 года
17:00 Каррера: вернул бы Маурисио в «Спартак», если бы сейчас была такая возможность
16:54 Матч с «Амкаром» станет для Вернблума 200-м в футболке ЦСКА
16:52 «Спартак» отказался от Канунникова, узнав о возможном судебном разбирательстве
16:52 Эззатоллахи в запасе «Амкара» на матч с ЦСКА
16:51 Каррера не просил покупать Тарасова и надеялся на трансферы Жиркова и Оздоева
16:33 Каррера: может быть, мы с Н. Измайловым друг друга где-то не поняли по Смолову
16:27 Каррера: хочу видеть тех, кто приходит играть не за деньги, а за «Спартак»
16:23 Каррера: миллионом от Федуна за чемпионство поделился с помощниками
16:22 Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Ирана
16:21 Каррера: разве я виноват в том, что доктор Лю не принял предложенные условия?
16:14 Болельщики «Урала» подарили Тарханову на день рождения футболку и вязаного шмеля
16:11 ЦСКА назвал состав на матч с «Амкаром»
16:09 М. Фернандес в матче с «Амкаром» впервые сыграет без защитной маски
16:08 Гвардиола: каждый раз, когда играю против Клоппа, учусь у него
16:01 Каррера: я был бы рад Смолову, но он слишком дорог
15:58 Зидан: не вижу Ла Лигу без «Барселоны»
15:51 Гвардиола не сможет рассчитывать на Компани в матче с «Ливерпулем»
15:49 Конте: я могу рассчитывать на Азара в матче с «Лестером»
15:42 Каррера: знаете, как я выяснил, что «уволил водителя»? Переводчик рассказал!
15:28 «МЮ» в 1996 году отказался покупать Зидана, чтобы не расстраивать Кантона
15:28 Каррера: уходить из «Спартака» или оставаться — это личное дело Глушакова
15:12 Ригони: «Зенит» должен приложить все силы, чтобы выиграть три турнира
15:10 Коутиньо не сыграет против «Манчестер Сити»
Все новости RSS
Партнерский контент