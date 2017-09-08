175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гвардиола отказался обменять Стерлинга на Алексиса Санчеса

8 сентября 2017, пятница. 19:43 Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что «Арсенал» хотел обменять своего нападающего Алексиса Санчеса на полузащитника «горожан» Рахима Стелинга, но подобный обмен был заблокирован специалистом.

«Всё просто. Когда мы разговаривали с „Арсеналом“ в последние дни, они хотели совершить обмен на Раза (Стерлинга. — Прим. „Чемпионата“). Они говорили со мной, и я сказал, что без шансов. Ноль шансов. Ни одного процента. Ему 22 года, он английский игрок, который значительно прибавит.

Мы сделали только предложение деньгами, они согласились, но не смогли подписать своего игрока», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намеревался приобрести у «Монако» полузащитника Тома Лемара.

Стерлинг не собирается уходить из «Манчестер Сити»
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Манчестер Сити Алексис Санчес Рахим Стерлинг Хосеп Гвардиола Трансферы
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
19:58 Матч «Сампдория» — «Рома» отложен из-за погодных условий
19:45 Гаджиев: «Амкар» проиграл, потому что ЦСКА реализовал свой момент, а мы — нет
19:43 Гвардиола отказался обменять Стерлинга на Алексиса Санчеса
19:32 Гончаренко: ЦСКА не держал в уме игру с «Бенфикой»
19:23 Гол Жамалетдинова принёс ЦСКА победу над «Амкаром» в Перми
19:15 Роша: надеюсь, смогу повторить путь М. Фернандеса и Россия станет частью меня
19:09 Мане признан лучшим игроком августа в АПЛ, Вагнер — лучшим тренером
18:59 Роша: все хотят играть в ЛЧ, да ещё и за такой великий клуб, как «Спартак»
18:55 «Спартак» одержал волевую победу над «Рубином» в молодёжном первенстве
18:49 Роша: жили с Луаном в одной комнате и постоянно говорили о переходе в «Спартак»
18:45 Маурисио прибыл в расположение «Спартака»
18:37 Каррера: «Рубин» — команда Бердыева. Для «Спартака» это будет тяжёлая игра
18:32 Педро Роша вряд ли выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Рубином»
18:30 Сыграй в футбольном турнире вместе с легендой «Манчестер Юнайтед»
18:29 Видеотрансляция матча КАМАЗ – «Оренбург-2» начнётся в 18:30
18:29 Максимов не заявлен за «Вардар» на Лигу Европы и не сможет сыграть с «Зенитом»
18:18 Экс-голкипер «Бордо» Каррассо подписал контракт с «Галатасараем»
18:14 Мутко: сборная России будет играть с непосредственными участниками ЧМ-2018
17:58 Каррера определил трёх лучших российских игроков не из «Спартака»
17:51 Юношеская сборная России выиграла Кубок президента Казахстана
17:34 Зозуля пополнил состав аутсайдера испанской Сегунды
17:30 Каррера: буду недоволен, если «Спартак» выйдет в плей-офф ЛЧ с плохой игрой
17:23 Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Кубка России
17:23 Каррера рассказал, готов ли в будущем возглавить «Зенит» или ЦСКА
17:20 Каррера объяснил, почему не состоялся трансфер Гарая в «Спартак»
17:16 Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»
17:09 Каррера: селекционеры «Спартака» следили за Рошей ещё до переговоров по Луану
17:02 Билялетдинов: креативная игра Джано может помочь «Спартаку» в матче с «Рубином»
17:01 «Интер» продлил контракт с Перишичем до 2022 года
17:00 Каррера: вернул бы Маурисио в «Спартак», если бы сейчас была такая возможность
16:54 Матч с «Амкаром» станет для Вернблума 200-м в футболке ЦСКА
16:52 «Спартак» отказался от Канунникова, узнав о возможном судебном разбирательстве
16:52 Эззатоллахи в запасе «Амкара» на матч с ЦСКА
16:51 Каррера не просил покупать Тарасова и надеялся на трансферы Жиркова и Оздоева
16:33 Каррера: может быть, мы с Н. Измайловым друг друга где-то не поняли по Смолову
16:27 Каррера: хочу видеть тех, кто приходит играть не за деньги, а за «Спартак»
16:23 Каррера: миллионом от Федуна за чемпионство поделился с помощниками
16:22 Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Ирана
16:21 Каррера: разве я виноват в том, что доктор Лю не принял предложенные условия?
16:14 Болельщики «Урала» подарили Тарханову на день рождения футболку и вязаного шмеля
16:11 ЦСКА назвал состав на матч с «Амкаром»
16:09 М. Фернандес в матче с «Амкаром» впервые сыграет без защитной маски
16:08 Гвардиола: каждый раз, когда играю против Клоппа, учусь у него
16:01 Каррера: я был бы рад Смолову, но он слишком дорог
15:58 Зидан: не вижу Ла Лигу без «Барселоны»
Все новости RSS
Партнерский контент