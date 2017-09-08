Гвардиола отказался обменять Стерлинга на Алексиса Санчеса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что «Арсенал» хотел обменять своего нападающего Алексиса Санчеса на полузащитника «горожан» Рахима Стелинга, но подобный обмен был заблокирован специалистом.
«Всё просто. Когда мы разговаривали с „Арсеналом“ в последние дни, они хотели совершить обмен на Раза (Стерлинга. — Прим. „Чемпионата“). Они говорили со мной, и я сказал, что без шансов. Ноль шансов. Ни одного процента. Ему 22 года, он английский игрок, который значительно прибавит.
Мы сделали только предложение деньгами, они согласились, но не смогли подписать своего игрока», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» намеревался приобрести у «Монако» полузащитника Тома Лемара.
Стерлинг не собирается уходить из «Манчестер Сити»