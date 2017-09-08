Конте назвал смешными слухи о причинах несостоявшегося перехода Баркли в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что переход полузащитника «Эветона» Росса Баркли в лондонский клуб не состоялся из-за того, что итальянский специалист отключил телефон. Сообщалось, что представители Баркли пытались связаться с Конте, так как игрок хотел узнать, на какой позиции его видит тренер.
«Прежде всего, я хочу сказать, что не люблю говорить об игроках других команд, потому что это неуважение. Но то что я прочитал об этом, было смешно. Смешно. Этим словом я говорю вам, что думаю об этих новостях.
Думаю, что клуб пытался сделать всё возможное на трансферном рынке. Иногда вы можете купить игрока. Иногда вы не можете сделать этого, по многим причинам. Но думаю, что клуб старался сделать всё возможное во время трансферного окна», – приводит слова Конте Sky Sports.