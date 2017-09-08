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Гончаренко рассказал, почему выпустил в стартовом составе ЦСКА Жамалетдинова

8 сентября 2017, пятница. 20:06 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выступил на пресс-конференции после матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром». В Перми «армейцы» одержали победу с минимальным счётом, единственный гол на 52-й минуте забил нападающий Тимур Жамалетдинов.

«Мы знали, что «Амкар» достаточно вязко играет, обороняется большим количеством футболистов. Важно было найти просвет и забить. В первом тайме мы, может, медленно играли. Во втором забили, могли тут же увеличить преимущество. Если не успокаиваешь игру вторым голом, то жди момента у своих ворот, но выручил Акинфеев. В целом предпосылок для голов у нас было больше, чем у соперника.

Чтобы игра смотрелась на хороших скоростях, обе команды должны действовать в атакующем ключе. Если одна глубоко обороняется, скорость игры невысокая.

С чем связан выход в старте именно Тимура Жамалетдинова? После возвращения из сборных игроки в разном состоянии. У нас есть группа хорошо подготовленных футболистов, в число которых входит Жамалетдинов. В такой ситуации лучше выпустить игрока, который всю паузу был с нами, и мы знаем его состояние», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.

Гол Жамалетдинова принёс ЦСКА победу над «Амкаром» в Перми
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Тимур Жамалетдинов
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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