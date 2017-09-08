Митрюшкин — лучший игрок «Сьона» в августе по версии болельщиков

Российский вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в августе по итогам опроса болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.
«Сьон» не смог выиграть ни одного матча чемпионата Швейцарии из прошедших в августе четырёх, и Митрюшкин в этих встречах пропускал как минимум один гол. Однако в прошлом месяце Антон дважды был признан лучшим вратарём тура в Суперлиге. Всего в текущем сезоне чемпионата Швейцарии 21-летний голкипер принял участие в шести матчах, пропустив шесть мячей.
Посмотреть нарезку сейвов Митрюшкина можно в «твиттере» «Сьона».
Митрюшкин вошёл в символическую сборную 6-го тура чемпионата Швейцарии