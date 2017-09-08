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Гаджиев: недоволен уровнем подготовленности форвардов «Амкара»

8 сентября 2017, пятница. 20:36 Футбол

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после домашнего поражения в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1). Гаджиев среди прочего высказал недовольство действиями нападающих пермской команды.

«ЦСКА контролировал уверенно мяч. За весь первый тайм реального шанса забить у них не было, во втором тайме ошибка в центральной зоне привела к моменту, который они реализовали. Потом у нас был примерно такой же момент, но, к сожалению, не забили. Могли мы сыграть лучше? То, что могли не сделать эту ошибку, — да. Могли сыграть лучше и в атаке — как в первом тайме, когда допускали ошибки в простых ситуациях, так и потом. Можно отметь позитивными действия в контратаках, но мастерства не хватало. Чтобы таких атак было больше, надо давать сопернику меньше шансов для розыгрыша мяча. Надо чуть повыше встречать, но они за счёт паса сажали нас в оборону. Они переигрывали нас. Правда, во втором тайме послу пропущенного гола, может быть, ЦСКА стал менее агрессивен, возможно, мы стали играть быстрее. И отнимали мяч чаще в середине поля и на половине поля соперников. Но играя против ЦСКА, сложно создать много моментов. Такая же игра была с «Зенитом»: один шанс у них — и всё. А у нас тоже были шансы, но не забили. Это критерий мастерства. Нам надо добавлять в атаке. Возможно, будут какие-то изменения в составе. Если прибывшие игроки вольются в коллектив, у нас будет усиление в атаке. А в обороне мы только одну игру сыграли некачественно — с «Динамо», а другие соперники у наших ворот много моментов не создали. Ни ЦСКА, ни «Зенит». Баланович пока за «Амкар» ни одного гола не забил, ждём. Может, один забьёт и пойдёт у него. Он всегда играет с большой самоотдачей, агрессивен, другим игрокам моменты создаёт.

«Амкар» достаточно серьёзно добавил после замен, на мой взгляд. Мы мячи отнимали, моменты имели — ещё же Комолов имел реальный момент. Он же не откуда-то с 40 метров пробил. А что касается форвардов — да, я недоволен их уровнем подготовленности. Если они не забили ни одного гола, любой тренер будет недоволен. Мы эту проблему поднимаем давно. Не этим летом и не зимой. Конечно, у них есть какой-то потенциал и есть возможность играть лучше. Я беру часть ответственности на себя за то, что они не играют лучше. Лучший на сегодня — Бодул. Мы ставили Салугина с «Динамо», ту игру он провёл неплохо. Но сейчас он залечивает травму. Гасилин тоже с травмой, она у него хроническая. Несколько дней пропустил из-за позвоночника Прокофьев. Шаваев выглядел неплохо, ему надо давать шанс. Он неплохой игрок. Мы взяли Форбса, он играл форварда в «Анжи», в «Арсенале» тоже играл форварда. Могли ещё одного нападающего взять из Сербии, но он ушёл в «Партизан». Нам остаётся поднимать этих ребят, настраивать, выводить на более высокий уровень.

Форварды из молодёжного состава? Они на ладони. Сегодня смотрели игру, в наших тренировках они участвуют. Кого-то из них в основной состав ввести пока не получится. Но у нас есть резерв. Есть Мельников, который должен скоро появиться. Он линейный полузащитник, он активен, хорошо подключается, у него удар приличный. Это самый быстрый из наших игроков. Пока не знаю, в каком состоянии Эззатоллахи, но он может усилить, он на стандартах хорош, головой играет. Ну и когда наши форварды появятся, они тоже могут в отдельных ситуациях сыграть неплохо. У каждого есть качества. Прокофьев может обыграть и пробить. Жалко, что у Гасилина голеностоп такой, этот игрок мог бы пригодиться сегодня», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Гаджиев: «Амкар» проиграл, потому что ЦСКА реализовал свой момент, а мы — нет
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар ПФК ЦСКА Гаджи Гаджиев
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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