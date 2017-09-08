Гаджиев: приглашение Евсеева — моя инициатива, мы усилили наш тренерский штаб

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал возвращение в тренерский штаб пермской команды Вадима Евсеева.
Напомним, Евсеев работал в «Амкаре» в 2015-2016 годах, а с января по август 2017-го возглавлял команду ПФЛ «Текстильщик».
«Это моя инициатива. Я позвонил ему. Я был в курсе, что он там провёл нормальный цикл, набрался личного опыта, он помощником же раньше работал. Он откликнулся. Предварительно я переговорил и с руководством клуба. Он может помочь нам в этой ситуации, возражений не было у Резвухина, он был «за», все помощники тоже высказались только позитивно. Вадим сам тоже позитивно это воспринял. Думаю, мы усилили наш тренерский штаб. Мы должны работать вместе, все вопросы обсуждать. Мы так и делаем. Я часто прислушивался к мнению Вадима», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».