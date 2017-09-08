«Байер» обратился в ФИФА с просьбой зарегистрировать форварда Аларио

Леверкузенский «Байер» обратился в ФИФА с просьбой произвести регистрацию нападающего Лукаса Аларио, несмотря на то что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отказалась отпустить игрока после консультации с клубом «Ривер Плейт».
В последний день трансферного окна «Байер» объявил о переходе 24-летнего игрока. «Байер» выплатил «Ривер Плейту» сумму отступных, прописанную в контракте футболиста, однако аргентинская сторона воспрепятствовала его регистрации. В последние несколько дней Аларио тренировался с «Байером».
«AFA отказалась отпускать Лукаса Аларио после переговоров с «Ривер Плейтом». «Байер» совершенно не понимает действий ассоциации и клуба. Это означает, что «Байер» может обратиться в ФИФА за помощью в регистрации Аларио. Мы уверены, что Аларио получит разрешение играть за наш клуб, и надеемся, что это произойдёт в скором времени», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Байера».