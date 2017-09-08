Масалитин: Чалов порой бежит открываться к угловому. Что ты там сделаешь, Фёдор?

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от победы «армейцев» над «Амкаром» (1:0) в 9-м туре РФПЛ.
«Было видно, что ЦСКА вышел на матч отдохнувшим. Были силы, было желание играть. Да, в первом тайме не всё получалось, не могли вскрыть плотную оборону и подойти как следует к воротам. Во втором у Жамалетдинова разок получилось.
Такие проблемы в атаке ЦСКА начались ещё во времена Слуцкого. Но понимаете, тогда были мастера лучше, движения было больше. Сейчас приходят 3-4 человека в атаку и стоят с защитниками в линию. Как в этой ситуации можно что-либо сделать?
В современном мире должны защитники подключаться. Березецкому, Игнашевичу и Васину нужно лезть вперёд. Но они втроём стоят и боятся брать на себя игру. Нужно находить разные способы продвижения, а не подсовывать в середине поля. Если играешь в стеночку, то играй точно! Пусть смотрят, как играет «Барселона», «Реал». Нужно у них учиться. У Игнашевича ведь какой удар был! Сейчас, наверное, уже забыл, как он это делал.
Фланги ЦСКА тоже должны начать вскрывать, прострелы делать. Но на эти прострелы нужно лететь! В штрафную нужно не ходить, а лететь надо! Иначе ничего не будет. Нападающие стоят на месте, и как на них передачу делать? Даже рукой не получится! Чалов порой выходит и бежит открываться к угловому. Что ты там сделаешь, Фёдор? Получает мяч у флажка, так ещё и проигрывает.
Вот Фернандес часто пробегает по флангу, делает подачу, а в штрафной — никого. Там Чалов должен быть и забивать. Его с Жамалетдиновым нужно пробовать наигрывать вдвоём. Играли когда-то Думбия с Вагнером вместе, разрывали всех. Ну нет сейчас у ЦСКА денег. Что поделать?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.