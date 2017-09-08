Аспиликуэта: победа в Лиге чемпионов будет очень много значить для «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от старта Лиги чемпионов на следующей неделе. Синие сыграют в группе с «Атлетико», «Ромой» и «Карабахом».
«Это самый престижный турнир в Европе, и каждый футболист хочет в нём участвовать. Мне очень нравится играть в таких матчах. Мы пропустили прошлый сезон, и нам было крайне важно туда вернуться. Мы сделали это. Теперь мы очень надеемся вернуться в этот турнир красиво.
Мы будем продвигаться от матча к матчу. Первым шагом должна стать победа в группе, выход в плей-офф с первой строчки. Если посмотреть на наших соперников, то становится ясно, что каждый из них может усложнить нам жизнь. Это должно подстегнуть нас и заставить выкладываться на все сто процентов.
Победа в турнире будет очень много значить для нас. Я думаю, об этом все мечтают. Когда мы участвуем в этом турнире, мы мечтаем только о победе», — цитирует Аспиликуэту сайт «Челси».