175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рязанцев: «Амкар» имел хорошие моменты в матче с ЦСКА. Жалко, не реализовали их

8 сентября 2017, пятница. 21:33 Футбол

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев в видеоинтервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Пермская команда потерпела поражение со счётом 0:1, пропустив единственный гол в начале второго тайма.

«Игра была непростая, потому что ЦСКА контролировал ход матча, контролировал очень хорошо мяч. Мы очень неплохо оборонялись, но довольно глубоко, что осложняло нам возможность атаковать большими силами. В то же время имели хорошие моменты. Жалко, что не реализовали их.

Конечно, шансы были. Болельщик, надеюсь, понимает, что, несмотря на то что некоторые команды владеют больше мячом, это не даёт им как такового преимущества. Но то, что мы не реализуем свои моменты, конечно, сказывается на результате. Что можно сделать, чтобы улучшить реализацию? Только тренировать этот момент», — заявил Рязанцев.

Гаджиев: недоволен уровнем подготовленности форвардов «Амкара»
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ПФК ЦСКА Александр Рязанцев
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
22:05 Денис Новоселов назначен PR-директором «Ростова»
22:04 «Ростов» объявил об уходе из клуба руководителя пресс-службы
21:59 Дембеле может дебютировать за «Барселону» в матче с «Эспаньолом»
21:53 «Бордо» в большинстве не сумел одолеть «Лилль»
21:33 Рязанцев: «Амкар» имел хорошие моменты в матче с ЦСКА. Жалко, не реализовали их
21:33 «Торпедо» на стадионе им. Стрельцова разгромило пензенский «Зенит» со счётом 9:0
21:32 Аспиликуэта: победа в Лиге чемпионов будет очень много значить для «Челси»
21:24 Тренер «молодёжки» «Спартака»: ребята вышли из ситуации с честью
21:14 Масалитин: Чалов порой бежит открываться к угловому. Что ты там сделаешь, Фёдор?
21:02 Ибрагимович: передайте Моуринью, что я возвращаюсь
21:01 Мбаппе дебютирует за «ПСЖ» в матче с «Метцем»
20:52 «Байер» обратился в ФИФА с просьбой зарегистрировать форварда Аларио
20:42 Гаджиев: приглашение Евсеева — моя инициатива, мы усилили наш тренерский штаб
20:36 Гаджиев: недоволен уровнем подготовленности форвардов «Амкара»
20:25 Бикфалви: очень рад, что болельщики «Урала» вновь подарили мне шмеля
20:24 Сёмин: Эдер может появиться на поле в матче с «Ахматом», рассчитываю на него
20:14 Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «Амкар» — ЦСКА
20:12 Митрюшкин — лучший игрок «Сьона» в августе по версии болельщиков
20:06 Гончаренко рассказал, почему выпустил в стартовом составе ЦСКА Жамалетдинова
20:00 У полузащитника «Зенита» Ерохина родился сын
19:59 Конте назвал смешными слухи о причинах несостоявшегося перехода Баркли в «Челси»
19:58 Матч «Сампдория» — «Рома» отложен из-за погодных условий
19:45 Гаджиев: «Амкар» проиграл, потому что ЦСКА реализовал свой момент, а мы — нет
19:43 Гвардиола отказался обменять Стерлинга на Алексиса Санчеса
19:32 Гончаренко: ЦСКА не держал в уме игру с «Бенфикой»
19:23 Гол Жамалетдинова принёс ЦСКА победу над «Амкаром» в Перми
19:15 Роша: надеюсь, смогу повторить путь М. Фернандеса и Россия станет частью меня
19:09 Мане признан лучшим игроком августа в АПЛ, Вагнер — лучшим тренером
18:59 Роша: все хотят играть в ЛЧ, да ещё и за такой великий клуб, как «Спартак»
18:55 «Спартак» одержал волевую победу над «Рубином» в молодёжном первенстве
18:49 Роша: жили с Луаном в одной комнате и постоянно говорили о переходе в «Спартак»
18:45 Маурисио прибыл в расположение «Спартака»
18:37 Каррера: «Рубин» — команда Бердыева. Для «Спартака» это будет тяжёлая игра
18:32 Педро Роша вряд ли выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Рубином»
18:30 Сыграй в футбольном турнире вместе с легендой «Манчестер Юнайтед»
18:29 Видеотрансляция матча КАМАЗ – «Оренбург-2» начнётся в 18:30
18:29 Максимов не заявлен за «Вардар» на Лигу Европы и не сможет сыграть с «Зенитом»
18:18 Экс-голкипер «Бордо» Каррассо подписал контракт с «Галатасараем»
18:14 Мутко: сборная России будет играть с непосредственными участниками ЧМ-2018
17:58 Каррера определил трёх лучших российских игроков не из «Спартака»
17:51 Юношеская сборная России выиграла Кубок президента Казахстана
17:34 Зозуля пополнил состав аутсайдера испанской Сегунды
17:30 Каррера: буду недоволен, если «Спартак» выйдет в плей-офф ЛЧ с плохой игрой
17:23 Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Кубка России
17:23 Каррера рассказал, готов ли в будущем возглавить «Зенит» или ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент