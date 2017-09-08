Рязанцев: «Амкар» имел хорошие моменты в матче с ЦСКА. Жалко, не реализовали их

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев в видеоинтервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Пермская команда потерпела поражение со счётом 0:1, пропустив единственный гол в начале второго тайма.
«Игра была непростая, потому что ЦСКА контролировал ход матча, контролировал очень хорошо мяч. Мы очень неплохо оборонялись, но довольно глубоко, что осложняло нам возможность атаковать большими силами. В то же время имели хорошие моменты. Жалко, что не реализовали их.
Конечно, шансы были. Болельщик, надеюсь, понимает, что, несмотря на то что некоторые команды владеют больше мячом, это не даёт им как такового преимущества. Но то, что мы не реализуем свои моменты, конечно, сказывается на результате. Что можно сделать, чтобы улучшить реализацию? Только тренировать этот момент», — заявил Рязанцев.