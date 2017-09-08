«Бордо» в большинстве не сумел одолеть «Лилль»

«Лилль» сыграл вничью с «Бордо» в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 0:0.
На 32-й минуте хозяева остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил бразильский полузащитник Тьяго Маия. Несмотря на это, за оставшееся до конца игры время гости не смогли воспользоваться численным преимуществом.
«Лилль» набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице французского первенства. «Бордо» (9) располагается на третьей строчке.
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