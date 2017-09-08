Вальверде: лучшая новость о трансферном окне — это то, что оно закрылось

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о летней трансферной кампании сине-гранатовых.
«Лучшая новость о трансферном окне — это то, что оно закрылось. Теперь нам надо сосредоточиться на игре. Мы сделали всё возможное, я доволен составом. Это лучшая команда мира, здесь играют фантастические игроки. У нас хороший состав, и мы постараемся отлично показать себя как в атаке, так и в обороне, чтобы болельщики получили удовольствие», — приводит слова Вальверде интернет-портал Marca.
Дембеле может дебютировать за «Барселону» в матче с «Эспаньолом»