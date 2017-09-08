«Марибор» перед матчем со «Спартаком» сыграл дома вничью с «Целе»

«Марибор», являющийся соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 8-го тура чемпионата Словении принимал «Целе». Встреча завершилась вничью — зрители голов не увидели.
В таблице первенства «Марибор» занимает первое место, опережая на одно очко «Олимпию», сыгравшую на матч меньше.
Именно «Марибор» станет первым соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч состоится в Словении 13 сентября.
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