«РБ Лейпциг» нанёс «Гамбургу» первое поражение в сезоне

В стартовом матче 3-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Гамбург» и «РБ Лейпциг». Игра, прошедшая на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, завершилась минимальной победой второй команды Германии прошлого сезона.
«РБ Лейпциг» вышел вперёд на 67-й минуте, когда точным ударом отметился Наби Кейта. Окончательный результат установил на 75-й минуте Тимо Вернер.
«Гамбург», стартовавший в нынешнем первенстве с двух побед кряду, впервые проиграл. «РБ Лейпциг», начавший чемпионат с поражения, одержал вторую победу подряд.
С календарём Бундеслиги можно ознакомиться на «Чемпионате».