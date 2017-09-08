«Трабзонспор» объявил о переходе Сосы из «Милана»

Полузащитник «Милана» Хосе Эрнесто Соса на правах аренды перешёл в «Трабзонспор». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Годичная аренда, стоимость которой составляет € 1,35 млн, предусматривает опцию выкупа, которая будет активирована к 15 января 2018 года за € 3,4 млн.
Соса уже прошёл в «Трабзонспоре» медицинское обследование, о чём турецкий клуб проинформировал ранее.
Напомним, Соса перешёл в «Милан» летом прошлого года из «Бешикташа». В составе россонери полузащитник провёл 19 матчей и сделал три голевых паса.
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Соса отказался от перехода в «Трабзонспор», который предлагал ему € 5 млн в год