«Хетафе» на выезде одержал победу над «Леганесом»

«Хетафе» победил «Леганес» в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 1:2.
В конце первого тайма Мауро Арамбарри вывел «Хетафе» вперёд. В середине второй половины игры Мигель Герреро сравнял счёт. На 72-й минуте Герреро мог вывести «Леганес» вперёд, но не реализовал пенальти. За семь минут до конца основного времени Альваро Хименес принёс гостям победу.
«Хетафе» набрал четыре очка и вышел на 11-е место в Примере. «Леганес» (6) — третий.