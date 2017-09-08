Григорян: не хотел бы строить каких-то больших планов в «Арарате»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян предпочитает не строить больших планов относительно работы в московском клубе, выступающем в первенстве ПФЛ.
«Меняться иногда хочется, да. Когда раньше такой вопрос задавали, я отвечал пафосно: „Бесцветен, благонравен и безлик, я спрятан в красоту своей типичности“. Потому что, если ты всё время бываешь самим собой, иногда бываешь нелеп. А в моём возрасте это уже вредно, поскольку моя карьера — как сумасшедшие качели. Иногда я просыпаюсь, и мне кажется, что я мог предотвратить те события, которые со мной в жизни происходят, будучи более понятным, спокойным, продуманным. С другой стороны, недавно разговаривал со знакомым тренером, и он сказал: „Хватит тебе жаловаться, я уже три года без работы сижу“.
Трудоустраиваются не за счёт своих тренерских способностей, а исключительно по связям. Судя по тому, как быстро находится у меня работа, связи у меня сумасшедшие. А если серьёзно, то никаких… Возможно, это стечение обстоятельств. Учитывая мой далеко не ангельский характер, я не хотел бы строить каких-то больших планов в „Арарате“, хотя это для меня очень дорого. У меня спросили на пресс-конференции, собираюсь ли я в Премьер-Лигу с „Араратом“. Я-то собираюсь, но как дойти без поражений до Премьер-Лиги? Это, честно говоря, непонятно», — заявил Григорян в интервью «Все на матч».