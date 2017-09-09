Щенсны будет защищать ворота «Ювентуса» в матче с «Кьево»

Голкипер Войцех Щенсны, перешедший в «Ювентус» в летнее трансферное окно, будет защищать ворота туринской команды в предстоящем 9 сентября домашнем матче 3-го тура итальянской Серии A c «Кьево». Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри принял решение предоставить отдых основному вратарю команды Джанлуиджи Буффону.
«Матюиди и Пьянич выйдут в стартовом составе. Хедира недоступен, и Маркизио тоже. Кьеллини сыграть не сможет, но мы надеемся, что он вернётся к матчу с „Барселоной“. Буффон завтра отдохнёт, Щенсны будет играть. Барцальи вернулся к тренировкам после двух дней отдыха. Он будет доступен", — цитирует Аллегри официальный сайт «Ювентуса».
Индзаги: «Ювентус» остаётся фаворитом, но выиграть скудетто будет сложнее