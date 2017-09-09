Краневиттер: раньше была только одна ассоциация с Россией – холод

Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, не возникало ли у него сомнений по поводу переезда в Россию.
«Переговоры получились короткими. „Зенит“ и „Атлетико“ быстро согласовали условия трансфера, да и я долго не раздумывал – за несколько минут всё решил. В Петербурге большой клуб, так что сделать выбор оказалось легко. Также были предложения от многих испанских, итальянских, немецких команд. Но к тому моменту в „Зенит“ уже перешли мои бывшие партнеры по „Ривер Плейт“ Маммана и Дриусси, поэтому выбрал Россию.
В Аргентине мало знают про Россию, имелись сомнения. До перехода была только одна ассоциация – холод. Но много об этом не думал: хотел играть в футбол и понимал, что в „Атлетико“ практики не хватает. А ведь в следующем году чемпионат мира! В Аргентине никогда не приходилось играть в мороз. В высшей лиге почти все клубы из центральной или северной части страны, а на юге только представители низших дивизионов.
В Петербург приехал не один. Со мной моя девушка – всегда сопровождает и поддерживает. Даже когда ей сказал, что едем в Россию, не колебалась ни секунды. Язык поразил в России больше всего – он очень сложный. Сейчас больше занимаюсь английским. Но, как только смогу свободно общаться на нём, приступлю к изучению русского», — сказал Краневиттер в интервью «Спорт-экспрессу».