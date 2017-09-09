«Бенфика» в преддверии матча с ЦСКА не без труда победила «Портимоненсе»

«Бенфика», которая является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 5-го тура чемпионата Португалии на своём поле обыграла «Портимоненсе» со счётом 2:1.
Гости открыли счёт на 56-й минуте, когда точным ударом отметился Фабрисио. Несколько минут спустя «Портимоненсе» остался вдесятером из-за удаления, а Жонас счёт сравнял, реализовав пенальти. Победный мяч в составе «орлов» забил на 78-й минуте Андре Алмейда.
В таблице первенства «Бенфика» располагается на второй строчке, отставая на два очка от лидирующего «Спортинга».
Напомним, что именно с «Бенфикой» сыграет ЦСКА в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Лиссабоне 12 сентября.