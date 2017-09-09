Ловчев: верю в победу «Спартака» над «Рубином» — пора, да и деваться уже некуда

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ с «Рубином». Поединок состоится 9 сентября на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.
«Очень важно, что был перерыв в чемпионате. Некоторые игроки «Спартака» уезжали в свои сборные, другие лечатся. Футболисты психологически отошли от неудач.
Но соперник очень непростой. Бердыеву удалось за короткий срок выстроить команду по своему образцу. «Рубин» уже напоминает себя же бердыевских времён. «Спартаку» будет очень сложно преодолеть вязкую защиту соперника. Очень многое зависит от того, повезёт ли «Спартаку» первым забить гол. Тогда «Рубину» придётся раскрываться, и появятся шансы довести матч до победы.
Ещё раз повторю: у «Спартака» нет коллективной игры в атаке, и всё зависит от индивидуальных действий и удачи. Всё ещё не будет Зе Луиша, он не восстановился после травмы. Это потеря. Но всё же верю, что «Спартак» выиграет, — пора, да и деваться уже некуда. Отошли немного психологически от неудач, и народ придёт поддержать, в этом нет никаких сомнений», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».