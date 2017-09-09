Меркель: суммы, которые тратят на трансферы в футболе, недостижимы для людей

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала возрастание трат клубов на трансферы необходимых игроков.
«Я слежу за финансовым развитием в футболе с критической точки зрения. Суммы, которые клубы тратят на трансферы, недостижимы для простого человека. ФИФА и УЕФА необходимо исправить правила, чтобы поддерживать баланс между клубами, а не следить, как суммы трансферов становятся всё больше и больше», — приводит слова Меркель Mittelbayerische Zeitung.
Минувшим летом французский ПСЖ выкупил у «Барселоны» права на бразильца Неймара, выплатив полную сумму отступных за форварда – € 222 млн.