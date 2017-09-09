Венгер считает «Арсенал» претендентом на чемпионство в этом сезоне

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что у лондонской команды есть шанс выиграть английскую Премьер-лигу в нынешнем сезоне.
«Убеждён ли я, что мы будем претендентами на титул? Да. Почему нет? Мы провели только три матча, два из которых в гостях.
Ладно, мы проиграли в Ливерпуле, но мы можем исправить положение очень хорошо и очень быстро. Некоторые команды, которые являются фаворитами, не в лучшем положении, чем мы.
Я думаю, мы достаточно сильны. Сильнее, чем в прошлом сезоне? Думаю, это зависит от того, о каком периоде сезона идёт речь. У нас были разные периоды в прошлом сезоне.
В прошлом сезоне мы набрали 75 очков и выиграли Кубок Англии. В этом сезоне мы знаем, что должны выступить лучше", — приводит слова Венгера интернет-издание Goal.
Напомним, что «Арсенал» в последний раз становился чемпионом Англии в 2004 году, а в прошлом сезоне занял пятое место.