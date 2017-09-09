В. Панченко: «Динамо» с «Зенитом» минимум сыграет вничью

Виктор Панченко, отец нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, высказал мнение о перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне и в матче девятого тура РФПЛ с «Зенитом».
«У меня нет сомнений, что «Динамо» займёт в этом сезоне своё восьмое – десятое место. Считайте это моим футбольным чутьём. У меня есть уверенность в главном тренере, я понимаю, во что играет команда, хотя хотелось бы немного больше креатива в атаке. Мне кажется, «Динамо» приятно удивит «Зенит». Приятно для болельщиков «Динамо». Будет тяжёлый матч, но бело-голубые минимум сыграют вничью. А то и победа «Динамо» будет», — заявил Панченко-старший в интервью «Спорт день за днём».
Панченко также высказал мнение о том, кто сейчас является лучшим российским нападающим.
«Если до нынешнего сезона у меня были вопросы к Саше Кокорину по его отношению к футболу и по его игре, то в этом он приятно удивляет. Кокорин и Смолов — лучшие российские форварды. Я их хорошо знаю ещё по совместной работе в «Динамо», когда я был там спортивным директором. Как бывший бомбардир, я оцениваю нападающих именно по забитым мячам. Кокорин и Смолов приятно удивляют. Саша в этом году вообще феноменально выглядит. Ещё бы я отметил молодого перспективного форварда из ЦСКА Фёдора Чалова, который в последнем матче за молодёжную сборную забил Гибралтару», — заявил Виктор Панченко.