175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В. Панченко: «Динамо» с «Зенитом» минимум сыграет вничью

9 сентября 2017, суббота. 09:40 Футбол

Виктор Панченко, отец нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, высказал мнение о перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне и в матче девятого тура РФПЛ с «Зенитом».

«У меня нет сомнений, что «Динамо» займёт в этом сезоне своё восьмое – десятое место. Считайте это моим футбольным чутьём. У меня есть уверенность в главном тренере, я понимаю, во что играет команда, хотя хотелось бы немного больше креатива в атаке. Мне кажется, «Динамо» приятно удивит «Зенит». Приятно для болельщиков «Динамо». Будет тяжёлый матч, но бело-голубые минимум сыграют вничью. А то и победа «Динамо» будет», — заявил Панченко-старший в интервью «Спорт день за днём».

Панченко также высказал мнение о том, кто сейчас является лучшим российским нападающим.

«Если до нынешнего сезона у меня были вопросы к Саше Кокорину по его отношению к футболу и по его игре, то в этом он приятно удивляет. Кокорин и Смолов — лучшие российские форварды. Я их хорошо знаю ещё по совместной работе в «Динамо», когда я был там спортивным директором. Как бывший бомбардир, я оцениваю нападающих именно по забитым мячам. Кокорин и Смолов приятно удивляют. Саша в этом году вообще феноменально выглядит. Ещё бы я отметил молодого перспективного форварда из ЦСКА Фёдора Чалова, который в последнем матче за молодёжную сборную забил Гибралтару», — заявил Виктор Панченко.

Зотов: надеюсь, в принципиальной битве с «Зенитом» «Динамо» одержит победу
Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Зенит Александр Кокорин Кирилл Панченко Фёдор Смолов Фёдор Чалов
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
09:52 Пепе: болельщики «Реала» не такие страстные, как фанаты «Бешикташа»
09:48 «Шанхай Шэньхуа» проявляет интерес к бывшему тренеру «Барселоны» Луису Энрике
09:40 В. Панченко: «Динамо» с «Зенитом» минимум сыграет вничью
09:25 Гвардиола: Агуэро не играл в последних матчах из-за двух глупых тренеров!
09:20 Модрич и Навас пропустят матч «Реал» — «Леванте»
09:12 Венгер считает «Арсенал» претендентом на чемпионство в этом сезоне
04:06 Меркель: суммы, которые тратят на трансферы в футболе, недостижимы для людей
03:19 Невероятный гол Алмейды, принесший победу «Бенфике» в матче с «Портимоненсе»
01:57 Резидент Comedy Club Сергеич пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Зенитом»
01:40 Игроки «Локомотива-Казанка» исполнили пенальти в стиле Месси и Суареса
01:30 Ловчев: верю в победу «Спартака» над «Рубином» — пора, да и деваться уже некуда
00:55 «Бенфика» в преддверии матча с ЦСКА не без труда победила «Портимоненсе»
00:39 Краневиттер: раньше была только одна ассоциация с Россией – холод
00:36 Щенсны будет защищать ворота «Ювентуса» в матче с «Кьево»
00:27 Слуцкий: это самое большое поражение в моей карьере. Теперь никто не верит в нас
00:14 Мбаппе: всегда хотел играть рядом с лучшими футболистами
8 сентября 2017, пятница
23:55 Григорян: не хотел бы строить каких-то больших планов в «Арарате»
23:48 «Хетафе» на выезде одержал победу над «Леганесом»
23:46 «Трабзонспор» объявил о переходе Сосы из «Милана»
23:39 «Халл Сити» потерпел поражение со счётом 0:5
23:34 Гол и результативная передача Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Метц»
23:23 «РБ Лейпциг» нанёс «Гамбургу» первое поражение в сезоне
23:16 «Марибор» перед матчем со «Спартаком» сыграл дома вничью с «Целе»
23:10 Мбаппе забил первый гол в составе «ПСЖ» в дебютном матче за команду
23:04 Конте: если трансферное окно станет короче, это будет к лучшему
23:01 Клопп: Коутиньо не сделал ничего непростительного. Всё нормально
22:33 «Монпелье» продавал форму с ошибкой в названии клуба
22:24 Вальверде: лучшая новость о трансферном окне — это то, что оно закрылось
22:05 Денис Новосёлов назначен PR-директором «Ростова»
22:04 «Ростов» объявил об уходе из клуба руководителя пресс-службы
21:59 Дембеле может дебютировать за «Барселону» в матче с «Эспаньолом»
21:53 «Бордо» в большинстве не сумел одолеть «Лилль»
21:33 Рязанцев: «Амкар» имел хорошие моменты в матче с ЦСКА. Жалко, не реализовали их
21:33 «Торпедо» на стадионе им. Стрельцова разгромило пензенский «Зенит» со счётом 9:0
21:32 Аспиликуэта: победа в Лиге чемпионов будет очень много значить для «Челси»
21:24 Тренер «молодёжки» «Спартака»: ребята вышли из ситуации с честью
21:14 Масалитин: Чалов порой бежит открываться к угловому. Что ты там сделаешь, Фёдор?
21:02 Ибрагимович: передайте Моуринью, что я возвращаюсь
21:01 Мбаппе дебютирует за «ПСЖ» в матче с «Метцем»
20:52 «Байер» обратился в ФИФА с просьбой зарегистрировать форварда Аларио
20:42 Гаджиев: приглашение Евсеева — моя инициатива, мы усилили наш тренерский штаб
20:36 Гаджиев: недоволен уровнем подготовленности форвардов «Амкара»
20:25 Бикфалви: очень рад, что болельщики «Урала» вновь подарили мне шмеля
20:24 Сёмин: Эдер может появиться на поле в матче с «Ахматом», рассчитываю на него
20:14 Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «Амкар» — ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент