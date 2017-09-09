«Шанхай Шэньхуа» проявляет интерес к бывшему тренеру «Барселоны» Луису Энрике

Китайский «Шанхай Шэньхуа» ведёт поиски нового тренера и заинтересовался услугами Луиса Энрике, предыдущим местом работы которого была «Барселона».
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Todomercadoweb.es, китайский клуб контактировал с представителями 47-летнего специалиста.
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Густаво Пойета после 22 матчей располагается на 11-й строчке в таблице чемпионата Китая.
Луис Энрике, покинувший пост главного тренера «Барселоны» по окончании прошлого сезона, говорил, что намерен взять годичный отпуск, но если он решит возглавить «Шанхай Шэньхуа», к работе ему придётся вернуться в скором времени — новый сезон в китайской Суперлиге стартует в начале 2018 года.
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