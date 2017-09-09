Пепе: болельщики «Реала» не такие страстные, как фанаты «Бешикташа»

Бывший защитник «Реала» Пепе, перешедший прошлым летом в «Бешикташ», сравнил поддержку болельщиков испанского и турецкого клубов во время матчей.
«У «Бешикташа» фантастические болельщики. Когда я выступал в «Реале», игрокам приходилось мотивировать себя самим, поскольку фанаты там не были такими же страстными. Здесь, в «Бешикташе», каждый игрок появляется на поле полностью мотивированным показать хороший футбол при великолепной поддержке трибун», — цитирует Пепе AS.
Пепе перешёл в «Бешикташ» на правах свободного агента прошлым летом. За «Реал» он выступал с 2007 года и сыграл более 300 матчей. В составе мадридской команды защитник выиграл 13 трофеев.
Пепе: я люблю мадридский «Реал» и его болельщиков