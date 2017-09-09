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Объявлены победители конкурса на названия новых улиц у стадиона «Динамо»

9 сентября 2017, суббота. 11:20 Футбол

Юрий Никулин, Игорь Численко и ветераны «Динамо» — такие названия получили наибольшее количество голосов участников конкурса на наименование новых улиц у стадиона «Динамо». Ранее было отобрано 12 вариантов наименований для трёх улиц, которые появятся в ходе реализации проекта «ВТБ Арена парк».

Вариант с именем великого артиста и страстного болельщика «Динамо» Юрия Никулина набрал 1 154 голоса. Совсем немного уступил ему выдающийся динамовский игрок и тренер Константин Бесков (995 голосов). Далее расположились знаменитый вратарь «Динамо» послевоенных лет Алексей Хомич, легендарный динамовский тренер Михаил Якушин и радиокомментатор Вадим Синявский.

В другой номинации победило имя одного из лучших нападающих «Динамо» и сборной СССР 60-х годов Игоря Численко (731 голос). Лишь пять голосов уступил ему организатор первой футбольной команды московского «Динамо» Федор Чулков (726 голосов). Далее следуют выдающиеся динамовцы Гавриил Качалин (634 голоса), Василий Трофимов (510 голосов) и один из архитекторов стадиона Лазарь Чериковер (194 голоса).

Наконец, в конкурсе радиослушателей «Серебряного дождя» победу одержал вариант названия улицы ветеранов «Динамо» (1791 голос). Следом расположились имена ещё одного зодчего стадиона «Динамо» Аркадия Лангмана и шотландского проектировщика Петровского парка Адама Менеласа.

При этом, если городская комиссия по наименованию улиц по тем или иным регламентным требованиям не закрепит юридически данные результаты голосования, его победителями будут названы следующие по рейтингу варианты. Таким образом, окончательные результаты конкурса будут объявлены после финального заседания комиссии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва ВТБ
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
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