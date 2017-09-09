Навас: уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании

37-летний защитник «Рубина» Сесар Навас рассказал, как чувствует себя в России, в которой он проживает с 2009 года.
«Знаете, я уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании. Мне здесь комфортно и особых сложностей нет. Сложности возникали у моей семьи, которая, например, в последние несколько лет не могла найти какие-то продукты. Вероятно, из-за санкций.
Больших сюрпризов уже нет, я понимаю Россию. Но поначалу, к примеру, агрессивные водители на дорогах удивляли", — поведал испанец в интервью «Спорт Бизнес online».
Сесар Навас рассказал, что за всё время в России у него были предложения от испанских клубов.
«Да, были предложения от клубов Примеры на протяжении всех лет, что я играл в России. Но в первую очередь я принимал предложения от Курбана Бекиевича (Бердыева. — Прим. „Чемпионата“), потому что мне очень комфортно работать с его штабом, тренеры мне доверяют. Они доверили мне очень серьёзную роль в команде», — отметил Навас.