Вальверде — о контракте Иньесты: не сомневаюсь, что они достигнут соглашения

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказал мнение о ситуации с новым контрактом полузащитника каталонцев Андреса Иньесты.
«Я не сомневаюсь, что они достигнут соглашения. Иньеста является частью наследия клуба. Он чувствует себя хорошо, он счастлив и хочет дать больше этому клубу», — заявил наставник «Барселоны», слова которого приводит интернет-издание Football Espana.
Ранее 33-летний Иньеста опроверг слова президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу о достигнутой принципиальной договорённости относительно продления контракта. Напомним, действующее соглашение Иньесты с каталонским клубом истекает летом следующего года.
Отец Иньесты: продление контракта Андреса с «Барселоной» не будет проблемой