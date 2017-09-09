Тебас: «Барселона» не останется топ-клубом, если Каталония отделится от Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение, что если Каталония отделится от Испании по итогам референдума, то «Барселона» утратит статус европейского топ-клуба.
«Если Каталония отделится, её чемпионат с «Барселоной», «Эспаньолом» и «Жироной» не будет многим лучше чемпионата Нидерландов или чего-то в этом духе. «Барселона» не останется в числе топ-клубов Европы. Я уверен относительно этого. Меня удивляют мнения, согласно которым у «Барселоны» в этой ситуации был бы выбор, в каком чемпионате играть. Должно быть ясно, что это не так. Нам было бы трудно договориться по этому поводу, пришлось бы обращаться к испанскому законодательству», — цитирует Тебаса ESPN FC.
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