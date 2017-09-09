«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 9 сентября, на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер».
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Уолкер, Данило, Отаменди, Стоунз, Менди, Фернандиньо, Силва, Де Брёйне, Жезус, Агуэро.
«Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало встречи — в 14:30 по московскому времени.