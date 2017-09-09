Устинов: тульский «Арсенал» — крепкая команда, их не стоит сбрасывать со счётов

Защитник «Ростова» Виталий Устинов поделился ожиданиями от предстоящего сегодня, 9 сентября, домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», а также рассказал об атмосфере на стадионе «Олимп-2».
«Они начали сезон не очень хорошо, но это крепкая команда, их не стоит сбрасывать со счётов. Нас ждёт тяжёлый матч, но при всем уважении к сопернику мы должны побеждать, так как играем дома. Главное – выполнять все требования тренерского штаба. Кого хорошо знаю из состава туляков? Играл с Анри Хагушем, знаю Алексея Березина.
Атмосфера во время домашних матчей супер! Наши болельщики гонят нас вперёд так, что мы играем с удвоенной самоотдачей. Бывают хорошие моменты во время матчей, бывают и не очень, но стадион всегда нас поддерживает, спасибо за это болельщикам», — приводит слова Устинова официальный сайт «Ростова».